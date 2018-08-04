Kilometrelerce kovalanan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı

Olay dün öğlen saatlerinde Körfez Kırazlı Yalı Mahahllesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Kirazlı Yalı Mahallesi D-100 karayolu köprüsü altında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Kilometrelerce kovalamaca sonunda şüpheli A.D. idaresindeki araç, Hereke taş ocakları mevkiinde yunus timlerince kıstırıldı. Araç içerisindeki sürücü A.D. ise kaçamayacağını anlayınca polis ekiplerine teslim oldu.

Kovalanan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı

Şahsı, yakalanan araçla Yarımca Polis merkezine götüren Yunus ekipleri, burada şahıs ve araç içinde arama yaptı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerinden 217 adet ekstasy hap, 6 paket halinde 100.33 gram esrar maddesi, 4.71 gram toz kokain, 18.58 gram taş kokain, 0.95 gram toz kokain, 3 adet metamfetamin tabir edilen fişek halinde uyuşturucu, uyuşturucu yapışkanı, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 8 adet dolu fişek, hassas terazi ve 7 adet boş, 1 adet dolu simkart, uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 3 bin 590 TL nakip para, uyuşturucu kullanımında kullanılan enjektörler ele geçirildi.

İki ayrı suçtan aranması çıktı

Şahsın emniyette yapılan sorgusunda, Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesince “6136 SKM” ve Gebze Ağır Caza Mahkemesince “uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan” iki ayrı arama kaydı olduğu tespit edildi. Trafik ekiplerince ehliyetsiz ve muayenesi olmayan araç kullandığı tespit edilen şahsa, 2 bin 126 TL idari para cezası kesen Yunus ekipleri, A.D.’yi suç unsuru malzemelerle narkotik ekiplerine teslim etti. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.