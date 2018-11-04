Kilometrelerce uzaklıktaki meslek kursu umut oldu

Hatay'ın İskender ilçesinde yaşayan Zekeriya Akgül, izlediği bir görüntüde gördüğü KO-MEK'ten hayalindeki mesleğin eğitimini almak için kilometrelerce uzaklıktaki Kocaeli'ye geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) il dışındaki vatandaşa da umut oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve yemek sektöründe çalışan Zekeriya Akgül isimli vatandaş izlediği bir KO-MEK eğitim videosu sayesinde tüm hayatını değiştirerek Kocaeli'ne yerleşme kararı aldı. KO-MEK'te, her zaman öğrenmeyi çok istediği, gazaltı kaynakçılığı branşında eğitim almaya başlayan Akgül, tamamlayacağı eğitimle hayalindeki işi yapabileceğini söyledi.

Akgül, Kocaeli'nde kalacak yeri olmadığı için çadır içinde yaşamaya başladı. Seka Kaynakçılık Atölyesi'ndeki usta öğreticileri ise Akgül'ün bu durumuna el uzatarak kendisine kalacak yer temin etti. Bir yandan çalışan bir yandan da Seka Kaynakçılık Atölyesi'ndeki derslerine devam eden Zekeriya Gündüz, bir sonraki hedefinin ise eğitim gördüğü branşın sertifikasını almak olduğunu söyledi.

KO-MEK yetkililerine aldığı eğitimden dolayı teşekkür eden Akgül, “Kocaeli'ne eğitim görmek için geldiğimde bu kadar büyük bir ailenin beni karşılayacağını bilmiyordum. Bana kalacak yer buldular. Gazaltı Kaynakçılık eğitimini en iyi şekilde alabilmem için benimle yakından ilgilendiler, sahip çıktılar. Bunun yanı sıra bana iş imkanı sundular. Allah tüm KO-MEK yöneticilerimden ve usta öğreticilerimden razı olsun” dedi.

Gündüz, kısa bir süre içinde eğitimini başarı ile tamamlayacağına olan inancını dile getirerek, “Gazaltı Kaynakçılığı branşını başarı ile tamamlayıp, sertifikamı alacağım. Bana inanan KO-MEK Ailesine de bu sertifikayı armağan edeceğim. İnsan isterse her şeyi yapabilir, yeter ki fırsat verilsin. Bu fırsatı bizlere sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de sunulan bu fırsat ile hayatımı en iyi şekilde yönlendireceğim” diye konuştu.