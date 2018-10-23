Kıraathanelere dadanan hırsızlar tutuklandı

Kocaeli'de 1 hafta içerisinde 7 kıraathaneden çok sayıda televizyon, elektronik cihaz, 5 bin TL para ve bir de muhabbet kulu çalan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre 2 şahıs Kocaeli'nin Derince, İzmit ve Körfez ilçelerinde 13-21 Ekim tarihleri arasında gece saatlerinde girdikleri 7 kıraathaneden 5 bin TL bozuk para, 6 adet televizyon, şeker, çay, uydu alıcısı, oyun konsolu ve bir de muhabbet kuşu çaldılar. Kıraathane sahiplerinden art arda gelen şikayetler sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerde kıraathanelere giren M.T. (30) ve E.T. (30) isimli 2 kuzenin kimlikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından takip altına alınan şahıslar Derince Denizciler Caddesi'nde bulunan bir restoranda yemek yerken düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen televizyonlardan 5'i, muhabbet kuşu ve elektronik cihazlar sahiplerine teslim edildi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan M.T.'nin farklı suçlardan 11, E.T.'nin ise 13 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan M.T. ve E.T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.