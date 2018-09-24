Kiralık araç ile eroin sevkiyatı yapan aile 2 yaşındaki kızları ile adliyeye sevk edildi

Van'dan İstanbul'a giden ailenin içinde bulunduğu kiralık aracın yakıt deposuna zulalanmış turşu kavanozları içerisinde 5 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan anne ve baba, 2 yaşındaki kızları ile adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde kiralık bir otomobil ile Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Tespit edilen araç, düzenlenen operasyonla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durduruldu. Araç içerisinde bulunan S.E., E.E. ve 2 yaşındaki kızları N.E.'nin sergilediği tedirgin davranışlardan şüphelenen ekipler, emniyete götürdükleri araçta narkotik köpeği Stark ile arama yaptı. Star'ın aracın arka koltuklarına yoğunlaşması üzerine, polis ekiplerince aracın arka koltuğu söküldü. Koltuğun altında bulunan yakıt deposu kapağını açan ekipler, plastik turşu kavanozları içine yerleştirilerek zulalanmış halde 5 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Aracında aile süsü vererek uyuşturucu sevkiyatı yapan S.E., E.E. ve 2 kızları N.E. ise gözaltına aldı.

2 yaşındaki kız çocuğu da ailesi ile adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan S.E., E.E., 2 yaşındaki N.E. “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Nakli Yapmak” suçundan emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.