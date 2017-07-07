Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 12:22

Kırkpınar öncesi son prova Sevindikli’de

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşleri, pazar günü gerçekleştirilecek.

Kırkpınar öncesi son prova Sevindikli’de

07 Temmuz 2017 12:22


Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenen Altın Kiraz Festivali kapsamında, ünlü güreşçiler Sevindikli Er Meydanı’nda olacak. Türkiye’nin en büyük er meydanlarından biri haline getirilen Sevindikli Er Meydanı’ndaki güreşler, Kırkpınar öncesinde de son prova niteliğini taşıyor. 2016 Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ve ikinci olan Mehmet Yeşil Yeşil gibi önemli isimler meydana çıkacak.


Yaş gruplarına göre müsabakaların yapılacağı güreşler, saat 11.00’de başlayacak. Birçok ulusal ve yerel kanaldan canlı olarak yayınlanacak olan güreşler, yine nefesleri kesecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!