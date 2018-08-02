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02 Ağustos 2018 12:10

Kırkpınar sonrası ‘Kırk birincipınar’ Körfez olacak

Körfez’de Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşlerinde pehlivanlar, ‘altın kemer’ için güreşecekKörfez Belediyesi tarafından bu yıl 45.

Kırkpınar sonrası ‘Kırk birincipınar’ Körfez olacak

02 Ağustos 2018 12:10

Körfez’de Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşlerinde pehlivanlar, ‘altın kemer’ için güreşecek


Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 45.’si düzenlenen Altın Kiraz Festivali kapsamında, ünlü güreşçiler Sevindikli Er Meydanı’nda olacak. Türkiye’nin en büyük er meydanlarından biri haline getirilen Sevindikli Er Meydanı’ndaki güreşler, Kırkpınar sonrasında önemli bir müsabaka niteliğinde olacak. İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun gibi önemli başpehlivanların kısbet giyeceği güreşlerde, geçtiğimiz yılın başpehlivanı Ekrem Yavuz da yer alacak.


Güreşlere, başpehlivanlar; Süleyman Aykırı, Turan Balaban, İbrahim Çoraman, Kürşat Korkmaz, Hasan Cengiz, İsmail Koç, Nedim Gürel, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Eriç, Hüseyin Demir, Reşat TurgutM. Kemal Karaboğa, Cengizhan Şimşek, Şali Kurt, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Ahmet Kavakçı, Mahmut Kavakçı, Ali Gökçen, Mustafa Başdemir, Nadir Takı, Kaan Kaya, Arif Akın, Ertan Ertan, Osman Özgün, Onur Şener, Murat Gençtürk ve Semih Turgut da yer alacak.


Yaş gruplarına göre müsabakaların yapılacağı güreşler, saat 10.00’da başlayacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Taşköprü Yağlı Güreşleri’nde gülen isim Ekrem Yavuz olmuştu. Birçok ulusal ve yerel kanaldan canlı olarak yayınlanacak olan güreşler, yine nefesleri kesecek. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş da bölgedeydi, muhtarlarla birlikte tüm Körfez ve Kocaelilileri alana davet etti.




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