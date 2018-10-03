“Kırmızı düdük”le anne ve babalarını uyardılar, bisikleti kaptılar

Kocaeli'de “Kırmızı Düdük” projesi kapsamında trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını düdük çalarak uyaran çocuklar, bisikletle ödüllendirildi.

Trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan “Kırmızı Düdük” projesi kapsamında trafikte kural ihlali yapan anne ve babalarını düdük çalarak uyaran çocuklarca çekilen ve sosyal medyada en fazla beğeni alan fotoğrafların sahipleri, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından bisikletle ödüllendirildi. Valilik makamında 9 çocuğun ödüllendirildiği programa Vali Aksoy'un yanı sıra, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, emniyet mensupları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Aksoy yaptığı konuşmada, “Trafik kazalarının azaltılması konusunda İçişleri Bakanlığımızın 14-31 Ağustos tarihleri arasında başlattığı bir kampanya vardı. Bu kampanyanın adı da 'Bu Bayram Bende Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' idi. Çocuklarımız bu kampanyanın baş aktörleriydi. Çocuklarımızın bu anlamda aileleriyle seyahat ettikleri süre içerisinde trafik kurallarına uyma konusunda ailelerini uyarmaları amacıyla başlatılan bir kampanyaydı. Çocuklarımız kendilerine verilen görev kartlarındaki işlemleri tamamlayarak, ailelerinin yaptıkları trafik kural ihlallerini uyarıp, çekmiş oldukları fotoğrafları sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili adresine göndermeleri neticesinde bu fotoğraflardan en fazla tık alan 100 talihliye Emniyet Genel Müdürlüğümüzce bisiklet hediye edildi. İlimizde de 9 çocuğumuz bu kampanya kapsamı içerisinde yapmış oldukları çalışmalarla bisiklet almaya hak kazandı. Bu duyarlı çalışmaları ortaya koyan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Trafik kurallarına uymak hepimiz için büyük önem taşımaktadır” dedi.

Kocaeli'de yürütülen trafik çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Aksoy, “Trafik kazalarının yoğunlaştığı üç temel hata üzerine İçişleri Bakanlığımız yeni bir çalışma başlattı. Trafik kazalarının yoğun olarak ortaya çıktığı hata türleri olarak özellikle araç kullanırken cep telefonu ile görüşme, trafikte makas atma ve emniyet kemeri kullanmama. Bu üç trafik kuralı ihlali kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımıza bağlı tüm birimlere trafik cezası kesme yetkisi verildi. Bu anlamda Kocaeli'de yaşayan vatandaşlarımıza bunu hatırlatmak istiyorum. Bu yönde bir haftalık uygulama içerisinde baktığımızda 179 sürücüye 24 bin 31 TL'lik para cezası kesilmiştir. Bu bakımdan sürücülerimizin daha duyarlı olmaları, bu ceza nereden geldi dememeleri adına trafik kurallarına uymalarını kendi güvenlikleri adına istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Aksoy, anne ve babalarını düdük çalarak uyaran çocuklarca çekilen ve sosyal medyada en fazla beğeni alan fotoğrafların sahiplerine bisikletlerini takdim etti.