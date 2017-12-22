Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 20:08

Kırmızı ışıkta geçen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yayalar için kırmızı ışık yanarken karşıdan karşıya geçerken kamyon çarpan vatandaş hayatını kaybetti.

Kırmızı ışıkta geçen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

22 Aralık 2017 20:08

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Merkez Işıklar mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Demirsoysal isimli vatandaş, D-130 Karayolunda kırmızı ışık ihlaline uymadan yolun karşı tarafına geçmek istedi. İzmit istikametine seyir halindeki E.B. (44) yönetimindeki kamyon duramayarak bir anda yola çıkan Hasan Demirsoysal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklenen Demirsoysal, ağır şekilde yaralandı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirsoysal, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan Hasan Demirsoysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hasan Demirsoysal’ın hayatını kaybettiği kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Sisli
    11°C
  • Salı
    Sisli
    11°C
  • Çarşamba
    Sisli
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç