Kırmızı otobüs İzmit’i tanıtıyor

Kırmızı otobüs ile İzmit turu Cumhuriyet Çocuk Parkı’ndan başlıyor. Rehber eşliğinde kırmızı otobüs ile Cumhuriyet Parkı’ndan hareket edenler sırası ile saray kalıntıları, amfi tiyatro, Kara Burç, Orhan Cami, Süleyman Paşa Hamamı, Akçakoca Dere Cami, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Sırrı Paşa Konağı, Yeşil Konak, Yumartacı Mescidi, Kapanca Sokak, Zeliha Kadın Çeşmesi, Mustafa Türk Sanat Galerisi, Butik Otel, Basın Müzesi, Saat Kulesi ve Kültür Tepesi’ni geziyorlar.

Turun sonunda katılımcılara çay eşliğinde İzmit’in meşhur simidi ikram edildiğini söyleyen yetkililer, “İzmit’i yakından tanıyıp tarihi dokusunu görmek isteyenler kırmızı otobüs turuna katılabilirler. Ücretsiz olan tura katılmak isteyenler telefondan detaylı bilgi alabilirler” şeklinde konuştular.