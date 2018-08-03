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03 Ağustos 2018 17:40

Kırmızı Otobüs İzmit’i tanıtıyor

İzmit Belediyesi’nin kırmızı otobüsü şehri tanıtıyor.

Kırmızı Otobüs İzmit’i tanıtıyor

03 Ağustos 2018 17:40

Tur İzmit programı çerçevesinde özel olarak tasarlanan kırmızı otobüs ile Cumhuriyet Parkı’ndan alınan vatandaşlar, İzmit’in güzelliklerini görme imkanı buluyor.


Rehber eşliğinde Bağçeşme’deki saray kalıntıları, amfi tiyatro, Kara Burç, Orhan Cami, Süleyman Paşa Hamamı, Akçakoca Dere Cami, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Sırrı Paşa Konağı, Yeşil Konak, Yumartacı Mescidi, Kapanca Sokak, Zeliha Kadın Çeşmesi, Mustafa Türk Sanat Galerisi, Butik Otel, Basın Müzesi, Saat Kulesi ve Kültür Tepesi’ni gezen vatandaşlar turu Saat Kulesi altında deniz manzarası eşliğinde çay simit ile sonlandırıyor.


İzmit Belediyesi’nin şehrin tanıtımını sağlamak için gerçekleştirdiği kırmızı otobüs turlarına büyük ilgi olduğunu söyleyen yetkililer, "Bir ay içinde düzenlenen 34 adet kırmızı otobüs turuna 981 vatandaşımız katılarak yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanı buldu. Ücretsiz olan turlara katılmak isteyen vatandaşların İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilir” dediler.




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