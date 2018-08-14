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14 Ağustos 2018 12:36

Kırmızı otobüsle Turİzmit Gezileri devam ediyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Turİzmit programı kapsamında özel olarak giydirilmiş otobüslerle rehber eşlinde düzenlenen turlar vatandaşları şehrin tarihiyle buluşturuluyor.

Kırmızı otobüsle Turİzmit Gezileri devam ediyor

14 Ağustos 2018 12:36


Tur programları kapsamında Cedit Mahallesi Emekli evi üyelerine tarih dolu unutulmaz bir gün yaşatıldı. Cumhuriyet Çocuk Parkından başlayan program kapsamında Çınarlı Mevki, Saray Kalıntıları, Amfi Tiyatro, Kara Burç, Orhan Cami, Süleyman Paşa Hamamı, Akçakoca Dere Cami, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Sırrı Paşa Konağı, Yeşil Konak, Yumartacı Mescidi, Kapanca Sokak, Zeliha Kadın Çeşmesi, Mustafa Türk Sanat Galerisi, Butik Otel, Basın Müzesi, Saat Kulesi ve Kültür Tepesi 2. Etap ile turunun tamamlayan emeklilere daha sonra çay ve simit ikramı yapıldı.


İzmit’in tarihi dokusunu yakından görme fırsatı bulup, yaşadıkları şehrin tarihini öğrenmenin mutluluğu içerisinde olan emekliler, "Yıllardır bu şehirde yaşıyoruz ancak böyle bir tarihe ve eserlere sahip olduğumuzu bilmiyorduk. Kendimizi rehber eşliğinde İzmit sokaklarında gezerken turist gibi hissettik” diyerek İzmit’i bir turizm şehri haline getirdiği için Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.


Özel giydirilmiş otobüslerle rehber eşliğinde gerçekleştirilen turların devam ettiğini belirten yetkililer, katılmak isteyen vatandaşların İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabileceklerini kaydettiler.




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