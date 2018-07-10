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10 Temmuz 2018 11:32

Kırsal hizmetler ekipleri köylerde hizmete devam ediyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetleri ekipleri, köylerde çalışmalarını sürdürerek köylülerin modern yöntemlerle çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmelerine katkıda bulunuyor.

Kırsal hizmetler ekipleri köylerde hizmete devam ediyor

10 Temmuz 2018 11:32


İzmit Belediyesi tarafından kurulan, köylerin ve köylülerin hizmetine sunulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri köylerden çıkmıyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Veteriner Hekim Gökhan Kılıç ve Ziraat Yüksek Mühendisi Şafak Üzümoğlu tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleri kapsamında Kaynarca, Eseler, Gökçeören, Bayraktar, Gedikli ve Zeytinburnu Mahallerine yapıldı. Mahallede tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler ve mahalle muhtarı ile görüşüldü. Vatandaşlardan gelen tarım ve hayvancılığa yönelik soruları yanıtlayan ekip, bilgilendirmelerde bulundu.


Köylerde yürütülen saha çalışmalarının vatandaşlara büyük fayda sağladığına dikkat çeken Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, “Köylerde tarım ve hayvancılığın bilinçli şekilde yapılarak daha çok verim ve kazanç elde edilmesini isteyen belediye başkanımız, bizlerden köylere sık sık gidip vatandaşlarla görüşmemizi istiyor. Bizler de köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz bilgi ve derslerle köylerimizde artık dededen kalma yöntemlerle değil, modern yöntemlerle tarım ve hayvancılık yapılmaktadır” dediler.


İzmit Belediyesi yetkililerinin ziyaretinden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar da, “Şimdiye kadar hayvancılığı ve tarımı hep dededen kalma yöntemlerle yapıyorduk. Nasıl daha çok kazanç elde edeceğimizi ve emeğimizin karşılığını nasıl alacağımız konularında bizlere yol gösteriyorlar. Bizlere bu imkan sağlayan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.




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