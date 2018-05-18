Kırsalda da hizmet aksamıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Kandıra, Gebze ve Kartepe’nin kırsal mahalleleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde yapılan inşaat malzemesi yardımları sayesinde, köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi, köylerde bulunan camii, çeşme, imamevi, sosyal tesis ve köy konakları gibi yapıların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların ev tamirat işleri için, inşaat malzemelerini temin ediyor.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların ev onarımları için de malzeme yardımını sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra, İzmit, Gebze ve Kartepe başta olmak üzere ilçelerin kırsal mahallelerinden gelen ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gerekli çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar ile 2018 yılı içerisinde 39 cami onarımı, 9 adet köy konağı onarımı yapıldı. Ayrıca 12 kuran kursu binası, 6 muhtarlık binası ve 5 okul binası gerekli incelemeler yapıldıktan sonra malzemeleri tedarik edilerek onarımları gerçekleştirildi.