Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:47

Kırsalda da hizmet aksamıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki ortak kullanım alanları ve ihtiyaç sahiplerinin ev tadilatı için inşaat malzemesi sağlıyor.

Kırsalda da hizmet aksamıyor

18 Mayıs 2018 12:47


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Kandıra, Gebze ve Kartepe’nin kırsal mahalleleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde yapılan inşaat malzemesi yardımları sayesinde, köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi, köylerde bulunan camii, çeşme, imamevi, sosyal tesis ve köy konakları gibi yapıların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların ev tamirat işleri için, inşaat malzemelerini temin ediyor.


Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların ev onarımları için de malzeme yardımını sürdürüyor. Bu kapsamda Kandıra, İzmit, Gebze ve Kartepe başta olmak üzere ilçelerin kırsal mahallelerinden gelen ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gerekli çalışmaları sürdürüyor. Çalışmalar ile 2018 yılı içerisinde 39 cami onarımı, 9 adet köy konağı onarımı yapıldı. Ayrıca 12 kuran kursu binası, 6 muhtarlık binası ve 5 okul binası gerekli incelemeler yapıldıktan sonra malzemeleri tedarik edilerek onarımları gerçekleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç