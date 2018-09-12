Kırtasiyelere sıkı denetim

17 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde öğrenci ve veliler kırtasiye malzemesi heyecanı yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de sağlık açısından güvensiz ürünlerin çocuklara ulaşmaması için şehir genelindeki kırtasiyelerde sıkı denetimlerde bulunuyor. Tüm ilçelerde uygulanan denetimlerde kırtasiye malzemelerinin, Avrupa Ürün Mevzuatı (CE) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgelerini sahip olup olmadığı kontrol ediliyor.

Ülke genelinde yapılan sıkı denetimler sayesinde güvensiz ürünlerin sayısı azalsa da az miktardaki güvensiz ürünler piyasada vatandaşlara satılabiliyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de okula giden öğrencilerin bu tür ürünleri kullanmaması için şehir genelindeki kırtasiyelerde denetimler gerçekleştiriyor. Kırtasiyelerde yapılan denetimlerde ürünlerin içerisinde fitalat, kadmiyum, azoboyar ve kurşun gibi kanserojen maddelerin kullanılıp kullanılmadığı kontrol ediliyor. Zabıta ekipleri vatandaşların, sağlık açısından büyük önem taşıyan CE ve TSE belgeli ürünleri tercih etmelerini tavsiye ediyor.