Kışladüzü’nde üst yapı çalışmaları devam ediyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarından itibaren Kışladüzü Mahallesi’nde sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarında sona doğru geldi. İSU’nın alt yapı çalışmalarını tamamlaması sonrasında harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan yollarda asfalt çalışmasını yürütürken diğer taraftan da kaldırımları onararak yeniledi. Ekipler, Kışladüzü Mahallesi’nde sokaklardaki asfaltlama çalışması sonrasında bağlantı yollarını da asfaltlayarak çalışmada sona doğru geldi. Son olarak ekipler Seyir Terası’na giden yolu da baştan aşağıya yeniledi.

Mahalle sakinleri ise Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür ederek, “Alt yapı çalışması, toz, çamur derken zor günler yaşadık. Ama çok şükür bitti. Hemen asfaltlama çalışması için de Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.