Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 14:32

Kışladüzü’nde üst yapı çalışmaları devam ediyor

Körfez Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı Kışladüzü Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarında da sona gelindi.

Kışladüzü’nde üst yapı çalışmaları devam ediyor

29 Kasım 2017 14:32


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarından itibaren Kışladüzü Mahallesi’nde sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarında sona doğru geldi. İSU’nın alt yapı çalışmalarını tamamlaması sonrasında harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan yollarda asfalt çalışmasını yürütürken diğer taraftan da kaldırımları onararak yeniledi. Ekipler, Kışladüzü Mahallesi’nde sokaklardaki asfaltlama çalışması sonrasında bağlantı yollarını da asfaltlayarak çalışmada sona doğru geldi. Son olarak ekipler Seyir Terası’na giden yolu da baştan aşağıya yeniledi.


Mahalle sakinleri ise Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür ederek, “Alt yapı çalışması, toz, çamur derken zor günler yaşadık. Ama çok şükür bitti. Hemen asfaltlama çalışması için de Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
18
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç