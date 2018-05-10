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10 Mayıs 2018 16:38

Kitap fuarına konuk olan Talha Uğurluel, Abdülhamid Han’ı anlattı

10.

Kitap fuarına konuk olan Talha Uğurluel, Abdülhamid Han’ı anlattı

10 Mayıs 2018 16:38

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kılavuz Gençlik Sahnesinde sanat tarihçisi ve yazar Talha Uğurluel, Abdülhamid Han’ı anlattı.


Talha Uğurluel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşisinde Abdülhamid Han’dan bahseden Uğurluel, Kocaeli Kitap Fuarı’nın artık kendisini aştığını ve hafta içi olmasına rağmen kendisini karşılayan kalabalığı görünce şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade etti. Söyleşide yaptığı konuşmasında daha çok araştırmak ve öğrenmek gerektiğini belirten Uğurluel, "İnsan bilmediğinin düşmanı olur, onun için önce bilmemiz gerekir. Yıllardır Hindistan deyince aklımıza hep inekler, Budistler ve tapınaklar geliyor. Neden Hindistan’da atalarımız tarafından bin 100 yılında yapılmış eserleri bilmiyoruz? İnsan görmediğine inanmıyorsa, biz de inanmayanlara göstereceğiz, bizim görevimiz bu, buna mecburuz" dedi.


Uzun yıllar boyunca Abdülhamid Han’ın izini sürdüğünü belirten Uğurluel, “Yıllardır Abdülhamid Han’ın izini sürüyorum, piyasada birçok kitap var ve hepsi ağır siyasi hayatını anlatıyor. Ben daha çok kişiyi sanatı ve eserleriyle anlatmayı seviyorum. Abdülhamid Han’ın siyasetini de döneminin sanat izlerini sürerek anlattım. Abdülhamid Han’ın çok fazla eseri ve izi var. Onun eserleriyle ilgili fotoğrafları kitaba sığdıramadım. Geleceğe dönük iz bırakmak çok önemlidir. Abdülhamid Han döneminde yaşasaydık belki onu anlayamazdık” diye konuştu.


Söyleşisinin bir kısmında Kudüs meselesine de değinen Uğurluel, 10 gün boyunca Kudüs’te olacağını ve güzel bir program hazırladığını hayranlarıyla paylaşarak söyleşisini tamamladı. Kendisine Kocaeli Kitap Fuarı hatırası hediye takdim edilmesinin ardından kitaplarını imzalamak üzere hayranlarıyla imza alanına geçti.




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