Kitap Fuarı’nda KO-MEK farkı

Kitap Fuarı’nda proje ve etkinlikleriyle yer alan KO-MEK okurlardan büyük ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl onuncusunu düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı’na KO-MEK proje ve etkinlikleriyle adeta damga vurdu. Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan KO-MEK’e söz konusu kültürel ve sosyal etkinlikleri nedeniyle vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

KO-MEK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi standında en anlamlı etkinliklerinden birini ise bu yıl üçüncü yılına giren “Ben Okudum Sen de Oku” Kitap Değişim Projesi oluşturuyor. Standa üç kitapla gelen okurlar, küreden rastgele çektiği numaraya ait raftaki başka bir okura ait üç kitabı alıyor. Böylece birbirlerini hiç tanımayan insanlar kitabın birleştiriciliği ile farklı dünyaları keşfediyor. Üçüncü yılındaki proje kapsamında toplamda 12 bin kitap okurlar arasında el değiştirdi.

KO-MEK’in Kitap Fuarı’nda büyük ilgi gören uygulamalarından bir diğeri ise Çocuk Oyun Alanı. Fuara ziyarete gelen anne-babalar KO-MEK tarafından oluşturulan Çocuk Oyun Alanına çocuklarını bırakabiliyor. Aileler, kitap alışverişindeyken çocukları da KO-MEK’in Çocuk Oyun alanında keyifli zaman geçiriyor. Çocuklara burada, KO-MEK Çocuk Gelişim Usta Öğreticileri tarafından çeşitli oyunlar oynatılıyor.