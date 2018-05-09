Kitap fuarında kütüphaneler ve çocuklar arasındaki ilişki konuşuldu

Kitap Fuarı’na katılan Doç. Dr. Erol Yılmaz ve Doç. Dr. Asiye Kakırmaz, “Kütüphanelerimiz okuyan çocuklara ne diyor” konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl ‘Çocuk Edebiyatı’ temasıyla kapılarını kitapseverlere açtı. Fuarın dördüncü gününde çocuk edebiyatı üzerine Kılavuz Gençlik Sahnesi’nde Mevlana İdris Zengin moderatörlüğünde gerçekleşen “Kütüphanelerimiz okuyan çocuklara ne diyor” konulu söyleşide Doç. Dr. Erol Yılmaz ve Doç. Dr. Asiye Kakırmaz’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Türkiye’de çocuklara çok güzel kütüphanelerin sunulduğunu fakat televizyona ilgini daha fazla olduğunu dile getiren diyen Doç. Dr. Erol Yılmaz, “Biz heyecanı kitaplarda aramak yerine sürekli televizyonlarda arıyoruz. Türkiye’de 57 bin civarında okulumuz var. İçerisinde tam teşekküllü kütüphaneci bulunan kaç tane okulumuz var. Ben size söyleyeyim sadece 1 tane var. O da firma elemanı olarak çalıştırılıyor. 20 bin okulumuzda kütüphane diye tabir edilen yerler var. Kütüphanesiz bir okul düşünüyorsak gerçekten eğitimi ciddiye almıyoruz demektir” dedi.

Çocukların dijital okuma alanlarına kaydığına da dikkat çeken Yılmaz, “Millet olarak bizim çok alışkın olmadığımız geri kaldığımız bir alandı kütüphane. Bu kütüphanelerimiz çocuklarımıza ne diyor? Çocuklarımız dijital ortama doğru kaymış ve hala kayıyor. Kütüphanelerimiz nitelikli geniş bir koleksiyon sunuyor. Araştırma konusunda ciddi bir veri var kütüphanelerimizde. Kurslar verilmeye başlandı. Gönüllü olarak kütüphanelerde çalışabilirler. İleriki yıllarda bu çocuklarımıza fayda sağlıyor” diye konuştu.

Sürekli okuyan bir nesil istediklerini belirten Doç. Dr. Asiye Kakırmaz ise, “Şu sıralar çocuk kütüphaneleri üzerine çalışıyorum. Sizleri kütüphanelerin daimi kullanıcıları olarak görmek istiyoruz. Kasım ayında Türkiye’de ilk kez Türkiye’de çocuk kütüphanelerine yönelik bir sempozyum düzenleyeceğiz. Sizlerden yardım istiyoruz. Sürekli okuyun! Okuma alışkanlığına sahip bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Halk kütüphanelerine üye olun, oradaki eksiklikleri bizimle paylaşın” şeklinde konuştu.

Hedeflerininse ülkenin geleceğini sağlam temellere kurmak olduğunu da ifade eden Kakırmaz, “Tam anlamıyla hedefimiz ülkemizin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak. Toplumdaki kitap satın alabilen ve alamayanlar olarak ikiye ayrılan kesimlerin fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak istiyoruz. Kütüphanelerimiz yaşatılmalı. İnsanlar en çok vakitleri AVM’lerde geçiriyor. Keşke bu söyleşileri dev kütüphanelerde yapsak. Kütüphanede çocukların oyun oynamasını istiyoruz. Kütüphanelerde etkinlikler düzenlensin istiyoruz” ifadelerini kullandı.