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09 Mayıs 2018 13:25

Kitap Fuarı’nda yazarlar okurlarıyla buluşamaya devam ediyor

Kocaeli 10.

Kitap Fuarı’nda yazarlar okurlarıyla buluşamaya devam ediyor

09 Mayıs 2018 13:25

Kitap Fuarı’nda farklı konuşmacıların katıldığı söyleşiler, Kocaelili vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.


Yoğun bir ilgiyle devam eden Kitap Fuarı’nda, yazar ve şairler okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda, yazarlar Ali İhsan Adıgüzel, Erkan Ataker ve Adsız Alkolikler İzmit Grubu söyleşilerde ziyaretçilerle buluştu.


İletişim dünyasında sosyal medyanın son nokta olduğunu belirten Yazar Ali İhsan Adıgüzel “Sosyal medya dünyanın en büyük gücü ama sahipsiz bir güç. Sosyal medyanın sahipleri onları kullananlardır. Sosyal medya bizim etkili iletişim kullanmamızda en etkili etkendir. Anne ve babaların normal hayatın yanında sosyal medyada da kendi çocuklarına sahip çıkması gerekir. Bunun için her ebeveynin aktif bir sosyal medya hesabı bulunmalıdır. Anne ve babanın sosyal medya kendi çocuğuyla arkadaş olması lazım. Böylelikle çocuğumuzun sosyal medya kimi takip ettiğini kiminle arkadaş ettiğini buradan da takip edebiliriz” dedi.


Liderlik vasfı hakkında konuşan Yazar Erkan Ataker “İdeal takımların sırrı, o takımın bir idealinin olması gerekir. Ortak bir ideal olduğunda takımın içerisinde bulunan, herkes o ortak ideal noktasında birleşir. Özellikle deprem ve diğer afetlerde, en değerli zaman ilk 72 saat önemlidir. Bu saatten sonra tabiki birçok inanılması güç olaylarla da karşılaşıyoruz. İşte bu saatlerde liderin aldığı sorumluluk önemlidir” diye konuştu.


Adsız Alkolikler İzmit Grubu üyeleri söyleşilerinde alkolizm ve kendi grupları üzerine konuştular. Grup üyesi Ali Haydar “Toplumda alkolik insanlar, saçı sakalı birbirine karışması ve birçok şeyle yaftalanıyor. İlk alkolik olduğumu öğrendiğimde çok üzüldüm. Alkolik olmak bir hastalık, ben de bunun hastalık olduğunu öğrendim. Ben normal insanlar gibi içki içmediğimi anladım. İlk başta akşamları içki içerken sonraki zamanlarda öğleden sonra ve sabahları da içmeye başladım. Alkolik olduğum dönemlerde rezil bir hayat içerisindeydim. Biz Adsız Alkolikler İzmit Grubu olarak, alkolik arkadaşlarımızla bağlılık üzerine konuşuyoruz. Sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.




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