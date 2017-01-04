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04 Ocak 2017 12:55

Kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla kavga ettiği şahsı öldürdü

Kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla kavga ettiği şahsı öldürdü

04 Ocak 2017 12:55

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz günlerde istinat duvarının kenarında ceset bulunması sonucu yapılan araştırmada olayıN cinayet olduğu ortaya çıktı. Cinayetin faali olduğu belirlenen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Dilovası limanının yakınında bulunan bir istinat duvarının yanında meydana geldi. İddiaya göre, Dilovası limanında işçi olarak çalışan Şakir Kök (45)ile arkadaşı R.L. içki içmek için istinat duvarına çıktı. Gece içki içtikten sonra eve gitmeyen Şakir Kök’ün sabah saatlerinde cesedine ulaşıldı.
İstinat duvarı kenarında cesedi bulunan Şakir Kök’le ilgili araştırma yapan polisler, hayatını kaybeden şahsın telefonunda araştırma yaparken son konuştuğu kişi olan R.L. isimli adam olduğunu anladı. Yapılan çalışma sonrasın da R.L. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.L. ifadesinde her şeyi anlatarak, olayın yaşandığı gün Şakir Kök ile birlikte içki içtiklerini, kız arkadaşına mesaj atan Kök ile tartıştıklarını ve Kök’e kafa attığını bunun üzerine de istinat duvarından düştüğünü söylediği öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan R.L. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.L. tutuklanarak ceza evine gönderildi.



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