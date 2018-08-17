Kızılay’dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Kızılay Kocaeli Şubesi Kurban Bayramı öncesinde daha önceden STK’lar ve mahalle muhtarlarıyla birlikte belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi ailelere içerisinde şeker, tuz, yağ, kuru fasulye, pirinç, makarna, un, salçadan oluşan gıda kolisi ile birlikte 800 gram ağırlığındaki kutular içerisinde konserve kavurma, kıyma yardımı dağıtımlarına devam ediyor. Dağıtımın il genelinde kurban bayramı öncesine kadar tamamlanacağını ifade eden Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, "Vekalet yoluyla kurban bağışı almaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar Kocaeliler bu yıl da bizi tercih ediyorlar. Kurban bayramı yaklaşırken kurban bağışı için son güne beklemeden bağışlarını yapmalarını rica ediyoruz. Bize güvenerek bağışta bulunan ve bulunacaklara teşekkür ederim hepsinden Allah razı olsun” dedi.

İpek sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel merkezden temin edilen gıda paketlerini ve diğer yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek, adil bir şekilde dağıttık. Kısa zamanda birçok yoksul aileye ulaştık, Önümüzdeki dönemlerde de ilimizde yoksul vatandaşlarımıza yönelik olarak gıda yardımlarımıza devam edeceğiz. Yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Türk Kızılayı, hayırsever vatandaşlarımız sayesinde, bolluk, bereket ve yardımlaşma kurbanda da milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasını bereketlendirmektedir. Türk Kızılayı her zaman halkımızın yanındadır” diye konuştu.

Öte yandan Kızılay’ın gönüllüleri de yardım çalışmalarına destek veriyor. Kurulan stantlarda gün boyu gıda kolisi bağışı alan gönüllüler, ev ziyaretleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, gıda kolilerini ve diğer ihtiyaç malzemelerini teslim ediyor. Bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında 10 milyondan fazla ihtiyaç sahibine temas etmeyi hedefleyen, tüm hazırlıklarını bu kapsamda tamamlayan Kızılay’a destek vermek isteyen hayırseverlerin bağış yapabilmek için pek çok seçeneği bulunuyor.

Bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatmak isteyen yardımseverler, Kızılay’ın genel nakdi, zekat, fitre, adak ve akika kurbanı, aşevleri, gıda yardımı, Kızılay Kart ve diğer bağış modellerinden seçim yapabilecek. Bu dönemde bağışçılar ayrıca Kızılay Huzurevleri’ne bağış yapabilecek, gayrimenkul bağışında bulunabilecek.

Bağışçılar, bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilat sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk Kızılayı Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr’den, 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını yapabilecekler. Ayrıca tüm operatörlerden 2868’e boş mesaj atıp 10 TL’lik bağış yapabilecek.