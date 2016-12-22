Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 12:40

Kızını öldüren babanın davası ertelendi

Kızını öldüren babanın davası ertelendi

22 Aralık 2016 12:40

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde geçtiğimiz Ekim ayında 20 yaşındaki kızını tüfekle vurarak öldüren zanlının yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi.
Geçtiğimiz Ekim ayında Karamürsel Plaj Yolu Arapoğlu Sitesi A Blok’ta oturan 63 yaşındaki İsmail D., eşinden boşanan ve kendileriyle yaşamaya başlayan kızı Fatma D. (20) ile tartışmaya başladı. Kızının evden ayrılıp başka bir adamın yanına gitmek istemesi üzerine çıkan tartışmanın büyümesi üzerine baba İsmail D. evde bulunan tüfek ile kızını vurmuştu. Daha sonra cinnet geçiren baba, kendisi de intihar etmek istemiş ancak olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bu kararından vazgeçirilmişti.
Konuyla ilgili davanın görülmesine bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Görülen duruşmaya tutuklu sanık İsmail D. ile avukatı Merih Kuruçelik, davacı olarak da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri katıldı. Sanık Avukatı Merih Kuruçelik’in bilirkişi raporu üzerinden savunma yapması için duruşma 1 Şubat 2017 tarihine ertelendi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    7°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç