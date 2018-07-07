Kızının düğünü öncesinde pencereden düşerek yaşamını yitirdi

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulhadi Işık (55), evlenecek olan kızı Nuray Işık’ın akşam saatlerinde yapılacak olan kına gecesi nedeniyle evde yapılan temizlik işlerine yardım etmek istedi. Pencerelerdeki lekeleri silen Abdulhadi Işık, bir anda dengesini kaybederek 6’ncı kattan aşağıya düştü.

Işık’ın pencereden düştüğünü gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Işık, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Abdulhadi Işık hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi incelemesinin ardından Abdulhadi Işık’ın cenazesi İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.