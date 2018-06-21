KO-MEK 12 ilçedeki 326 branşıyla yaz aylarında eğitimin hizmetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli’ndeki yetişkin eğitimindeki tartışmasız en önemli kurumlarından biri haline gelen ve “Halk Üniversitesi” unvanını alan KO-MEK (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları), güz döneminde olduğu gibi yaz aylarında da Kocaeli’nin 12 ilçesindeki 42 kurs merkezinde, 326 branşı ile eğitimin hizmetinde olacak. Vatandaşlar, yaz aylarında bu kurslardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kendine uygun bir branşı seçen vatandaşlar, yaz aylarını KO-MEK ile geçirme fırsatı yakalayacak. Yaz tatilini değerli kılmanın yolunu arayan vatandaşlar, şimdiden internet üzerinden ve başvuru noktalarından kayıtlarını yaptırmaya başladı.

Öte yandan, KO-MEK geçtiğimiz eğitim dönemini gerçekleştirdiği faaliyet ve eğitimlerle yine başarı ile geçirdi. Binlerce insan, geçtiğimiz dönem 42 kurs merkezinde kendine uygun bir branşta ücretsiz eğitim almanın olanağını buldu. Ve söz konusu emek 8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Genel Sergi ve Festivalinde gözler önüne serildi.

Verilen eğitimin kalitesi ve vatandaşların ortaya koyduğu emek bu yıl “Gönülden Renkler” teması ile hazırlanan 14. KO-MEK Genel Sergisi’nde izleyenlerden tam not aldı. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun da katıldığı Genel Sergi, emek ve birlikte üretmenin anlamını adeta taçlandırdı.