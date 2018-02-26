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26 Şubat 2018 11:39

KO-MEK “Aile Okulu” 8. döneme başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında 7 dönem boyunca verilen ‘Aile Okulu’ projesinin 8.

KO-MEK “Aile Okulu” 8. döneme başladı

26 Şubat 2018 11:39

dönemi başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) ‘Aile Okulu’ projesi yeni döneme başladı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde 42 kurs merkezinde eğitim gören kursiyerler, eğitim aldıkları branşların dışında aile kavramı üzerine de bilinçlendirilecekler. Proje kapsamında, alanında uzman eğitimciler öncülüğünde aile kavramı üzerinde kursiyerler bilinçlendirilerek, farkındalıkların arttırılması amaçlıyor. KO-MEK ‘Aile Okulu’ Projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 524 kursiyere eğitim vererek sertifika verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında 7 dönemdir başarılı bir şekilde uygulanan ‘Aile Okulu’ projesinde 8. dönemin başlangıcı Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ile verildi. Toplamda 5 hafta sürecek olan eğitimler Körfez ve Gebze olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Projenin 1. haftasında Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda kursiyerlerle buluşan Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan ‘Ailede Çocuk Eğitimi’ konusu hakkında kursiyerlere eğitim verdi.


Eğitimlerinde teknoloji ve çocuk arasındaki bağa değinen Aslanhan, “Telefonlar, tabletler ne yazık ki çocukları hızlıca sanal dünyaya doğru sürüklüyor. Çocukların düşünceleri bile artık gerçekçi değil. Anne babalar çocuklarını başlarından atıp rahatça oturmaları için farkında olmadan onlara en büyük kötülükleri yapıyorlar diyerek anne ve babaları çocuklarınızı bunaltmadan dinleyin, onlarla çatışmak yerine uygulanabilir cezalar ve kurallar koyarak kazanmaya çalışın” dedi.


Çocuğa karşı otoritenin her zaman korunması gerektiği konusunda anne ve babaları uyaran Aslanhan “Çocuklara pahalı oyuncaklar alarak onları tek başına bırakmayın çocuklarınızla sık sık oyunlar oynayın çocuk oyuncakla değil anne babasıyla oyunlar oynadığında daha çok keyif alır. Çocukların son zamanlarda dizilerde izlediği karakterlerin etkisinde kaldığını da ifade eden Aslanhan, çocuklar dizilerde ne görüyorsa ertesi gün okulda ya da dışarda aynı şeyi yaşamak istiyor. Fatih Sultan Mehmet 10 yaşında babası tarafından tahta oturtuldu. Şimdi hangi anne baba çocuğuna 10 lira verip sokağa çıkartabiliyor? Ne yazık ki çocuklar sorumluluk almaktan korkuyorlar” şeklinde konuştu.


Eğitimlerin ikinci oturumu Gebze Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezinde devam etti. Son zamanlarda çocuklarda kişilik bozukluğunun görülmeye başladığını ifade eden Aslanhan, “Çocuk yetiştirmede örf ve adetlerin yanı sıra aile yapısının da önemli olduğunu vurgulayarak yaptıklarınızla çocuklarınıza örnek olun. Hayat onlara her zaman prens ve prenses gibi davranmayacak, hayatta zorluğu da yokluğu da çocuklarınıza gösterin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.




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