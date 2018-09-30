KO-MEK aşuresi birlik ve beraberliğe anlam kattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK)'nda eğitim gören Türk mutfağı kursiyerleri, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı nedeniyle aşure pişirdi. Kursiyerler pişirdikleri aşureleri kurs merkezinin çevresindeki esnafa ve mahalle sakinlerine dağıtarak, aşurenin birlik ve beraberlik ifadesine anlam kattı.

Paylaşmanın ve sevginin ifadesi olan aşure, bu yıl da KO-MEK mutfaklarında pişirildi. Yenikent KO-MEK Türk Mutfağı kursiyerleri bir gün önceden gerekli malzemeleri hazırladı. Ertesi gün büyük bir heyecanla ocak başına geçen kursiyerler, usta öğreticilerinin gözetiminde aşureyi pişirdi. Kursiyerler aşurenin ikram edilmesi âdetini yerine getirmeyi ihmal etmedi. Pişirilen aşureler kursiyerler tarafından çevredeki esnafa ve mahalle sakinlerine ikram edildi.

Yapılan aşure ikramı ise vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, gelenekleri yaşatarak anlamlı bir etkinliğe imza atan kursiyerlerin yaptığı lezzetli aşureler için teşekkürlerini ilettiler.

Bu yıl ilk kez Türk mutfağı kursuna katılan birçok kursiyer de aşure pişirmeyi öğrendi. Yeni kursiyerler, “Daha önce hep komşularımızın yaptığı aşureyi yerdik. Şimdi biz de KO-MEK sayesinde aşure pişirmeyi, püf noktalarıyla birlikte öğrendik. Bundan sonra bizler de aşure yaparak komşularımıza dağıtabileceğiz” dediler.

Öte yandan KO-MEK Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı içinde yer alan Türk mutfağı branşı, bu eğitim yılında modül hazırlıkları tamamlanan Kocaeli Mutfağı Eğitimi ile son derece önemli bir kültür etkinliğine imza atmaya hazırlanıyor. Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabı içinde yer alan lezzetler bu eğitim döneminde kursiyerlere aktarılacak. Bu sayede unutulmaya yüz tutmuş 148 adet yemek tarifi KO-MEK Mutfaklarından sofralara taşınacak. Bu önemli çalışma öncesinde KO-MEK Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı usta öğreticileri Türkiye Genç Aşçı Milli Takım Direktörü Naif Bagi tarafından kampa alındı. Bagi gözetiminde tarifleri öğrenen usta öğreticiler bu eğitim döneminde bilgilerini kursiyerlere aktaracak.