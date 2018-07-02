KO-MEK, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kısa bir süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından tanıtımı yapılarak yola çıkan KO-MEK Vefası Projesi, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor. Proje ile kursiyerler, yaşadıkları mahallelerine karşı vefasını göstererek, sosyal farkındalık projelerinin içinde yer alıyor.

Proje bu özellikleri nedeniyle, Kocaelilerin ilgisi ve takdiri ile karşılandı. KO-MEK kursiyer ve yöneticileri, bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Değirmendere’de engelli oğluyla yaşayan 59 yaşındaki diyaliz hastası Rabia Teyzenin kapısını çaldı. Rabia Teyzeye kendilerini tanıtan KO-MEK Değirmendere kursiyerleri kendisi ile yakından ilgilenerek, ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştı.

Rabia Teyzenin kış için bir kabana ihtiyacı olduğunu gören kursiyerler, hemen harekete geçti. Rabia teyzenin ölçülerini alan KO-MEK Giyim Kursiyerleri kurs merkezine dönerek kaban dikimi için çalışmaya başladı. Büyük bir sevgi ve ilgiyle kabanı iki günde tamamlayan kursiyerler, ellerindeki bu anlamlı hediye ile Rabia teyzeyi ziyarete gitti. Karşısında yeniden KO-MEK kursiyerlerini ve usta öğreticilerini gören Rabia teyze ise bu vefa karşısında duygusal anlar yaşadı. Kursiyerler diktikleri kabanı teslim etti ve iyi günlerde giymesi dileklerinde bulundu.

Kendisi için dikilen kabana teşekkür eden Rabia Teyze duygularını, “Ben hep kendimi yalnız bilirdim. Ama sizler bana yalnız olmadığımı gösterdiniz. Allah sizlerden razı olsun, çok teşekkür ederim” dedi.

Rabia teyzenin mutluluğunu gören KO-MEK kursiyerleri ise her zaman kendisinin yanında olduklarını söyledi.