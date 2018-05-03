KO-MEK İlçe Sergileri, Karamürsel’de devam etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, sergi açılışlarına Karamürsel ile devam etti. “KO-MEK’te Gönülden Renkler” temasında, sarı rengi seçen ve bir yıllık emeğin gözler önüne serildiği ilçe sergisinin açılışına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sergi açılışına Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, ilçe protokolü, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karamürsel Kültür Merkezi önünde yapılan törende Dr. Senai Demirci “Sabır ve Hoşgörü” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuşmasında yaklaşan anneler gününe atıfta bulunan Dr. Senai Demirci, kendi annesiyle ilgili anlattığı anıyla dinleyenlere duygusal anlar yaşattı. Bir çocuk için anne kavramının büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Demirci, “Annesiz büyüyen bir çocuk yemek seçmeyi bile bilmez. O nedenle çocuğunuz yemek seçiyorsa ve şımarıyorsa bırakın şımarsın. Bir anne için en önemli eseri, yetiştirdiği çocuğudur” dedi.

Törende KO-MEK İşaret Dili kursiyerleri de bir gösteri yaptı. Sahneye gelen kursiyerler ‘Ordu Marşı’nı sergiledi. Kursiyerler adına konuşmayı ise Antalya’dan KO-MEK’e katılmak için gelen Aşçılık ve Pastacılık kursiyeri Pınar Kılıç yaptı. Öğrendiklerinin geleceğini değiştirildiğini belirten Pınar Kılıç, “KO-MEK sayesinde ileride iyi bir aşçı ve pastacı olacağıma inanıyorum. Bize bu imkanı sağlayan Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kursiyerin konuşmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi. İlk konuşmayı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptı. Yıldırım, konuşmasında KO-MEK’i Karamürsel’e kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve kurslara katılan vatandaşlara teşekkür etti. Yıldırım’ın ardınan kürsüye Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu geldi. Narinoğlu, eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

Törende son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu konuştu. Paylaşmanın önemine değinen Karaosmanoğlu, “Ne kadar paylaşırsak yüce yaratıcı da, o kadar arttırır. Yüce yaradan, Kur’an’da ‘Şükrederseniz, arttıracağım’ diyor. Şükrün en güzeli ise paylaşmaktır” şeklinde konuştu.

KO-MEK’in eğitim kurumu kimliğinin yanı sıra, buraya katılan vatandaşlar için adeta bir Sağlık Merkezi olduğunu kaydeden Başkan Karaosmanoğlu, “Bu kurslara katılan hanımefendiler bana, burada sağlıklarına kavuştuklarını, dertlerini, sıkıntılarını unuttuklarını söylüyorlar. ‘Derde derman buluyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Öğrenmenin yaşı olmadığını hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, “Kendimizi geliştirmemiz lazım. Olduğumuz yerde duramayız. Ben bu güzel eğitim yuvamızdaki tüm öğretmenlere, yöneticilere teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürüm bu kurslara katılan hemşehrilerimedir. Emeğinize, gönlünüze sağlık” dedi.

Konuşmanın ardından her ilçe sergi açılışında olduğu gibi kısa bir süre sonra evlenecek olan KO-MEK kursiyerine, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu tarafından bohçası verildi. Kursiyer Aynur Gökkün de iğne oyasından yaptığı eseri Başkan Karaosmanoğlu’na hediye etti. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra protokol ve kursiyerlerle birlikte kurdeleyi keserek sergi açılışını gerçekleştirdi.