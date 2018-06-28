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28 Haziran 2018 12:45

KO-MEK istihdam kursları sürüyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının bugüne kadar birçok insanı “ekmek sahibi” yaptığı istihdam kursları yaz aylarında da devam ediyor.

KO-MEK istihdam kursları sürüyor

28 Haziran 2018 12:45


Kocaeli’de vatandaşların iş sahibi olmasına verdiği eğitimlerle katkı sunan KO-MEK, yaz döneminde de eğitimlerini sürdürüyor. KO-MEK tarafından açılan meslek eğitim kurslarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yaz döneminde devam edecek istihdam branşları arasında havuz suyu operatörlüğü, örtülü elektrot ve ark kaynağı- fiber optik ve gazaltı mig-mag kaynağı branşları yer alıyor.


Öte yandan dönemin yaz olması nedeniyle Havuz Suyu Operatörlüğü branşına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bugüne kadar bu branşta eğitim alan birçok vatandaş, iş bulma imkanına kavuştu. Kursiyerler, aldıkları tam donanımlı eğitim ve beraberinde elde ettikleri KO-MEK sertifikaları sayesinde Kocaeli’nin önemli konaklama merkezlerinde iş buldu.


Havuz suyu operatörlüğü branşında vatandaşlara, havuzun mekanik, elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hakim, havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işleri bilgileri öğretiliyor. Bunun yanı sıra güvenlik önlemleri, kimyasal kullanımıyla ve depolanması ile elektrik tesisatı tedbirleri, yüzme havuzu ve ortak kullanım alanlarında hijyenin sağlanması, filtre temizliği, kış bakımı ve işletme defteri kullanımı gibi önemli detaylar aktarılıyor.




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