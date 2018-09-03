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03 Eylül 2018 11:58

KO-MEK kapılarını açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve yaklaşık 15 yıldır kente halk eğitim konusunda ücretsiz hizmet veren KO-MEK’te yeni eğitim dönemi 17 Eylül tarihinde başlayacak.

KO-MEK kapılarını açıyor

03 Eylül 2018 11:58


Yeni eğitim dönemi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda KO-MEK eğitmenleri yaz boyunca bir araya gelerek yeni eğitim döneminin ders ve yıllık planlarını hazırladı. KO-MEK yeni dönemde, 326 branşı ve 43 eğitim merkezi ile eğitimin hizmetinde olmaya devam edecek. Çeşitli alanlarda kurs veren kurum yeni kursiyerlerini bekliyor.


17 Eylül’de güz dönemine kapılarını açacak olan KO-MEK, geçtiğimiz yaz ilk kez gerçekleştirilen yeni bir uygulama ile KO-MEK yaz aylarında da derslerine devam etti. Yaz boyunca bu kurs merkezleri 326 branşta ücretsiz eğitim verdi.




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