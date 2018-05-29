KO-MEK kursiyerleri 14 asırlık mukabele geleneğini yaşatıyor

KO-MEK kursiyerleri bağlı bulundukları kurs merkezlerinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren mukabele okumaya başladı. Mukabele okumaları, Kur’an-ı Kerim branşı usta öğreticileriyle birlikte gerçekleştiriliyor. Kur’an-ı Kerim branşı kursiyerleri Ramazan ayının bitimine katar 23 adet mukabele okuyacak.

Bakara suresinin 185. ayetinde Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında indirilmeye başlandığı belirtiliyor. Ayrıca, Hazreti Muhammed (S.A.V)ile Cebrail Aleyhisselam’ın karşılıklı Kur’an okuduğuna inanılıyor. Ramazan’da camiler, Kur’an kursları ve evlerde bir araya gelen vatandaşlar, bu ibadeti yerine getiriyor.