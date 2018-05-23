KO-MEK kursiyerleri bendir çalmayı öğrendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, vatandaşlardan gelen branş taleplerini değerlendirerek, eğitime yönelik katkısını sürdürüyor. Kısa bir süre önce Kandıra Kurs Merkezi’nde açılan Bendir Kursu da ortaya koyduğu başarı ile göz doldurdu.

Kandıra Kurs Merkezi’nde açılan bendir kursuna, Kandıra İmam Hatip Lisesi’nden 20 öğrenci katıldı. Usta öğretici kursiyerlere, yaklaşık üç ay boyunca, vurmalı çalgılar kategorisinde yer alan bendiri çalmayı öğretti. Basit gibi görünse de bendir çalmak için son derece iyi bir müzik kulağı ve ritim duygusuna sahip olunması gerektiğine dikkat çeken usta öğretici, kursa katılan tüm öğrencilerinin bu kapsamda yetenekli olduğunu söyledi. Eğitim kapsamında öğrencilere ilk olarak bendirin nasıl tutulacağı ve çalış şekilleri öğretildi. Ardından ritimler üzerinde çalışma yapıldı.

Kursu başarı ile tamamlayan Kandıra İmam Hatip Lisesi öğrencileri, aldıkları eğitimi sergilemek istedi. Bu nedenle Kandıra İmam Hatip Lisesi’nde bir program düzenlendi. Bendir Kursiyerleri programda birbirinden güzel ilahilerini son derece başarılı bir şekilde icra etti. Kursiyerlerin başarısı konuklar tarafından da büyük beğeni topladı.