KO-MEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursu (KO-MEK) fotoğrafçılık branşı öğrencileri, yıl içinde çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı. Kursiyerlerin objektifinden yansıyan birbirinden güzel fotoğraflar, sanatseverlerden tam not aldı. KO-MEK usta öğreticisi Fatma Aslan ve kursiyerlerin ev sahipliğindeki sergi, İzmit Sanat Galerisinde açıldı. Kursiyerleri, bu önemli günlerinde, Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri yalnız bırakmadı.

Sergide, 7 kurs merkezinden 90 öğrencinin toplam 100 fotoğrafı yer aldı. Öğrencilerin, derslerde öğrendikleri teknikleri fotoğraflarına son derece başarılı bir şekilde aktardıkları görüldü. Sergiyi izleyen bazı vatandaşlar ise beğendikleri eserleri cep telefonlarıyla çekmeyi ihmal etmedi.