Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 12:40

KO-MEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi

Öğrendikleri teknikleri başarı ile fotoğraflarına yansıtan KO-MEK kursiyerler, eserlerini sanatseverlerle buluşturdular.

KO-MEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi

12 Temmuz 2018 12:40


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursu (KO-MEK) fotoğrafçılık branşı öğrencileri, yıl içinde çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açtı. Kursiyerlerin objektifinden yansıyan birbirinden güzel fotoğraflar, sanatseverlerden tam not aldı. KO-MEK usta öğreticisi Fatma Aslan ve kursiyerlerin ev sahipliğindeki sergi, İzmit Sanat Galerisinde açıldı. Kursiyerleri, bu önemli günlerinde, Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri yalnız bırakmadı.


Sergide, 7 kurs merkezinden 90 öğrencinin toplam 100 fotoğrafı yer aldı. Öğrencilerin, derslerde öğrendikleri teknikleri fotoğraflarına son derece başarılı bir şekilde aktardıkları görüldü. Sergiyi izleyen bazı vatandaşlar ise beğendikleri eserleri cep telefonlarıyla çekmeyi ihmal etmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç