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22 Mayıs 2018 12:07

KO-MEK objektifinden yansıyan fotoğraflar sergilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Fotoğraf branşı kursiyerleri, Gebze’de bir fotoğraf sergisi açtı.

KO-MEK objektifinden yansıyan fotoğraflar sergilendi

22 Mayıs 2018 12:07

Gebze, Darıca ve Yenimahalle Kurs Merkezi öğrencilerinin objektifinden yansıyan fotoğraflar, izleyenler tarafından beğeni ile izlendi. Sergide 80 kursiyerin toplam 100 eseri yer aldı. Kullanılan tekniklerin eşliğinde adeta birer sanat eserine dönüşen fotoğraflar, sergiyi ziyaret eden fotoğraf severlerden tam not aldı. Karma fotoğraf sergisinde kursiyerler, doğa teması üzerinde yoğunlaştı. Bunun yanı sıra insan portreleri ve sokaklar da kursiyerlerin objektifine yansıdı.


Fotoğrafçılık Kursu, KO-MEK’in vatandaşlar tarafından en fazla ilgi gören branşları arasında yer alıyor. Branş, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında açıldı. Fotoğrafa gönül vermiş kursiyerler, bu alandaki yeteneklerini KO-MEK ile adeta ustalaştırmanın avantajını yaşadı. 2017-2018 eğitim öğretim dönemi içinde, toplam 708 kursiyer söz konusu branşa kayıt yaptırarak eğitim aldı. KO-MEK Fotoğrafçılık branşından on yıl içinde ise, 4 binin üzerinde vatandaş yararlandı.




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