KO-MEK son sergisini Körfez’de açtı

Kursiyerlerin sabır ve beceri ile birleşen emeklerinin sonunda hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği KO-MEK ilçe sergileri, Körfez ilçe sergisi ile son buldu. Farklı renkleri ilçe sergilerinde ön plana çıkararak ürünlerini sergileyen KO-MEK, yeşil rengin bin bir tonu ile Körfez ilçe sergisinde bahar havası yaşattı. Birbirinden sürpriz köşelerin ve farklı temaların oluşturulduğu sergi ziyaretçilerden tam not aldı.

Körfez Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törenle açılan sergiye Kocaeli Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe protokolünün yanı sıra kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa ayrıca Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın eşlerinin yanı sıra protokol eşleri de yer aldı.

Açılış öncesinde Pedagog Gözde Erdoğan, “Çocukta Okul ve Aile İlişkisi Nasıl Olmalı?” konulu seminer verdi. Erdoğan konuşmasında çocuklarınızın okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri ile olan ilişkilerine karışmayın. Aynı şekilde öğretmenlere de uyarılarda bulunan Erdoğan, lider olarak öğretmenlerin sınıfta bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşadığı zorlu günlerden sonra KO-MEK sayesinde oğlu Emre ile yeniden hayata tutunan kursiyer Münevver Kabakoz, anılarını anlattı. Engelli oğlu Emre ile sahneye çıkan Münevver Kabakoz, “Hayatım tam alt üst olmuşken oğlumla birlikte KO-MEK ile tanıştık. KO-MEK hem oğluma hem de bana ikinci bahar gibi geldi” dedi. Münevver Kabakoz daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na Şehit Ömer Halis Demir’in resminin yer aldığı tabloyu hediye etti.

KO-MEK projesinin bir aile okulu projesi olduğunu ifade eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, belediyeciliğin sadece yollar yapmak olmadığını belirterek Büyükşehir Belediyesinin, yaptığı çalışmalarda ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Programda son olarak konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sağlığa dikkat çekerek spor yapmanın ve düzenli beslenmenin önemine değindi. Milleti yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile yıllardır çalışmalarını sürdüklerini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Çalışmak her türlü hastalığın ilacıdır KO-MEK’te eğitim alan kursiyerlerde buralarda ortaya koydukları başarılı çalışmalar sayesinde ürünlerini sergiliyorlar” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Başkan Karaosmanoğlu artık geleneksel hale gelen ve KO-MEK’te paylaşma ve birlikteliğin sembolü olan KO-MEK Bohçası, bu yıl evlenecek nişanlı bir kıza hediye edildi. Öte yandan sergi açılışında KO-MEK’in bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı KO-MEK VEFASI Projesi içinde okullara hediyeleri takdim edildi. KO-MEK bu kapsamda, emeğinin zekatını, imkanları dahilin de, ihtiyaç sahibi kişi ve kuruluşlar için oluşturmaktadır. Körfez İlçesinde yer alan TÜPRAŞ İlkokulu ve 17 Ağustos İlkokullarına tül, güneşlik ve sıra örtüsü teslim edildi.

Konuşmaların arından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı. Açılışın ardından heyet sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. El emeği eserlerin yer aldığı sergi 3 gün boyunca Körfez Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.