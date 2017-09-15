KO-MEK stant çalışmalarına devam ediyor

Kocaeli’nin dört bir yanında 44 kurs merkezi ile 326 farklı branşta eğitim hizmetlerine profesyonel olarak devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), yeni dönem hazırlıklarını tüm hızı ile sürdürüyor. Kocaeli’nin dört bir yanında branş tanıtım organizasyonlarını sürdüren KO-MEK İzmit Yürüyüş Yolu’nda düzenlediği organizasyonda yediden yetmişe tüm vatandaşların ilgi odağı oldu.

14. eğitim dönemine giren KO-MEK, İzmit Yürüyüş Yolu’da açtığı stantla vatandaşlara eğitim verdiği branşlar hakkında bilgi verdi. KO-MEK usta öğreticileri tarafından uygulamalı olarak vatandaşlara gösterilen branşlar 7’den 70’e her kesimin ilgi odağı oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım stantlarında çocukların yüzleri boyanırken, büyükler de uygulamalı branşlarla günün tadını çıkardı. Özellikle üniversite öğrencilerinin ve emeklilerin meslek ve sanat eğitimleri alanında bilgi edindiği tanıtım stantlarından memnun kalan vatandaşlar, yeni dönem için kayıt yaptırarak KO-MEK ailesine katılmak için ilk adımı atmış oldu. Tanıtım faaliyetlerini sürdürecek olan KO-MEK, önümüzdeki günlerde farklı yerlerde tanıtım stantları açarak Kocaeli halkını bilgilendirmeye devam edecek.

Yeni eğitim öğretim sezonu ile alakalı vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek. KO-MEK’ e kayıt yaptırmak isteyen 16 yaş ve üzeri vatandaşların bizzat kurs merkezlerine başvurarak ya da www.komek.org adresinden kayıt yaptırabilir. İsteyen vatandaşlar KO-MEK ile ilgili faaliyetleri www.kocaeli.bel.tr ve www.komek.org internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.