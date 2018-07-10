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10 Temmuz 2018 12:22

KO-MEK yeni eğitim dönemi için usta öğrencileri kampa aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Eylül ayında başlayacak yeni eğitim dönemi için usta öğreticilerini eğitim kampına aldı.

KO-MEK yeni eğitim dönemi için usta öğrencileri kampa aldı

10 Temmuz 2018 12:22


KO-MEK usta öğreticileri, kursiyerlerine daha kaliteli ve verimli bir eğitim vermek ve aynı zamanda kendi eksikliklerini belirlemek amacıyla modül anlatımı yaptı. İki gün süren eğitim kapsamında, gelecek dönemin ders notları ve yıllık planları da masaya yatırıldı. Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’nde gerçekleşen eğitime 314 farklı branşta görev yapan usta öğreticiler katılarak zümre toplantılarını gerçekleştirdi. Gelecek dönem için önemli bir hazırlık çalışması olan eğitim içinde usta öğreticiler, verecekleri derslerin notları ile yıllık planlarını da karşılıklı görüşüp, değerlendirme fırsatı buldu.


Öte yandan gerçekleştirilen modül eğitimi, aynı branşta eğitim veren usta öğreticiler ve buna bağlı olarak KO-MEK kursiyerleri açısından büyük önem taşıyor. Zira bu eğitimde, usta öğreticiler, bir yandan diğer meslektaşlarının ders uygulamalarını yakından inceleme ve kendi eksikliklerini görme fırsatı yakalıyor. KO-MEK’te iki gün süren modül anlatımı kapmasında zümre çalışmalarının daha aktif ve verimli geçmesi sağlanırken, eğitimde niteliğin çıtasının da daha yukarılara çıkarılması hedeflendi.




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