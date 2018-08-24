KO-MEK yeni eğitim dönemine hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 14 yıllık tecrübeyle, kentin halk eğitimi konusunda en önemli adresi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), yeni eğitim dönemi için hazırlıklarını bir ay öncesinden tamamladı. Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim dönemi için ders ve yıllık planlarlar hazırlandı. Bunun yanı sıra kurs merkezlerinde yeni eğitim dönemi öncesinde tadilat çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmayla kurs merkezleri adeta yenilendi.

Yeni eğitim döneminin ders notları ve planları ise detaylı bir şekilde hazırlandı. Bu kapsamda el ve makine nakışı, dekoratif ev tekstili, dekoratif el sanatları, giyim-üretim teknolojileri, ebru sanatı, ahşap boyama, muhasebe ve finansman, yabancı diller, resim, Kuranı Kerim, bilişim teknolojileri, diksiyon ve Osmanlıca, aile ve çocuk gelişimi, çocuk oyun odaları, takı tasarımı, tiyatro ve drama, yiyecek ve içecek hizmetleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri, müzik, filografi, Kaynakçılık, işaret dili ve fotoğraf çekimi branşlarının zümreleri yapıldı.