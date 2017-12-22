KO-MEK’in üç boyutlu resim sergisine büyük ilgi

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra ortaya koyduğu birçok başarılı projeler ile sosyal belediyeciliğin en önemli örneklerinden olan (KO-MEK) yeni dönemde kursiyerlere yönelik çalışmalara devam ediyor. Verdiği eğitim sonrasında gerek sergi gerekse yapılan ürünlerin vatandaşa en iyi şekilde tanıtılması konusunda kursiyerlerine desteği sürdürüyor. Kursiyerlerin uzun uğraşlar sonucunda el emeği göz nuru ile hazırlamış olduğu eserleri kentin önemli alışveriş merkezleri ve kültür merkezlerinde sergileyen KO-MEK, bu kez 3 boyutlu şekillendirme sergisi açarak bir ilki gerçekleştirdi.

Gebze’nin en önemli alışveriş merkezinde Gebze ve Darıca kurslarında 3 boyutlu şekillendirme kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergi, sanatseverler tarafından tam not aldı. 38 kursiyerin toplam 48 eserinin bulunduğu sergi, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. 3 boyutlu resimlerin yer aldığı sergide, eserlerin tamamında gerçek objeler kullanıldı. Atık eşyaların kullanılarak gerçek bir Rölyef sanatının uygulandığı resimler sayesinde geri dönüşüme de katkı sağlanmış oldu. Sergide yer alan eserlerde kullanılan ışıklandırmalar sayesinde resimlerin birebir gerçek olması sergiyi ziyaret eden sanatseverlerin gözünden kaçmadı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 3 boyutlu resim sergisinde yer alan birbirinden özgün eserler, sergiyi gezenlerin büyük ilgisini çekerken Rölyef sanatını öğrenmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden hemen kurs merkezlerine başvurusunu gerçekleştirdi. Sanatseverlerin büyük bir dikkatle inceleyerek gezdiği sergide Türk Bayrağı ve Atatürk Rölyefi en çok dikkat çeken eserlerden oldu. Yapılan çalışmalarda yer alan kursiyerler ortaya konulan başarılı çalışmaların haklı gururunu yaşadı. 326 farklı branşta 470 bin 781 kişiye meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK toplamda 245 kişiye 3 boyutlu şekillendirme eğitimi vererek bu alanda yeni sanatçılar ortaya çıkarmış oldu.