KO-MEK’le mantar yetiştirmeyi öğreniyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), açtığı Mantar Yetiştiriciliği branşıyla istihdam alanında önemli bir hizmete imza attı. Daha önce açtığı branşlarla birçok insanın hayatını değiştiren ve meslek sahibi olmalarını sağlayan KO-MEK, söz konusu yeni branşıyla, vatandaşların mantar yetiştirmeyi öğrenmesini sağlıyor. Kursta mantar yetiştirmeye öğrenecek olan vatandaşlar bu sayede ileride kendi işlerini kurarak iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Çok sayıda vatandaşın kayıt yaptırdığı Mantar Yetiştiriciliği kursunun dersleri, Yenikent Kurs Merkezi’nde devam ediyor. Alanında uzman usta öğreticinin gözetimindeki derslerde, kursiyerler mantar yetiştirmenin inceliklerini öğreniyor. Kursiyerlere derslerde, mantarı yetiştiriciliğinde sıcaklık, nem ve havalandırmanın en önemli ekolojik unsurlar arasında yer aldığı anlatılıyor. Bu çerçevede, mantar yetiştirilecek yerlerin uygun şekilde iklimlendirilmesinin önemine de sık sık vurgu yapılıyor. Kursiyerler aldıkları teorik bilgileri ayrıca, alanda tatbik etme olanağı buluyor.