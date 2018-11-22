KO-MEK'te çocuk yetiştirmenin kuralları anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından verilen, ‘Aile Okulu' dersleri devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 9. Dönem Aile Okulu'nun üçüncü dersini MEB Strateji Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk verdi. Öztürk gerçekleştirdiği derste, çocuk yetiştirmenin evrensel kurallarını anlattı. Bu kurallar içinde hayatın sırrını da açıklayan Öztürk, “Her şey sizinle başlar. Çünkü beklediğimiz şey çoğunlukla gelmez. Başlattığımız şey de biter. Tebessümü siz başlatırsanız, karşılığında alacağınız tebessümdür. Hayatın sırrı insanın pozitif bakış açısındadır” dedi.

Öte yandan Mehmet Baki Öztürk, hayatın sırrını KO-MEK kursiyerlerine uygulamalı olarak anlattı. Kursiyerlerin birbirlerine bakmalarını ve gülümsemelerini isteyen Öztürk, “Bakın biri size gülümsediği zaman siz de ona gülümsüyorsunuz. Hayatın sırrı da burada. Çünkü o gülümsemeyi siz başlattınız. Her şey sizinle başlar” diye konuştu.

Mehmet Baki Öztürk ilgiyle izlenen deste insan kişiliğinin 3 ile 6 yaş arasında şekillendiğini kaydederek, “Bu dönemde çocuk en fazla annesiyle birlikte. Okul öncesindeki davranışları tetikleyen unsurlar ailede başlıyor. Araştırmalar şunu gösteriyor ki, ailede geliştirilemeyen davranışlar, eğitimle bir yere taşınamıyor. O nedenle çocuğun 3-6 yaş arasındaki dönemi karakterinin de şekillenmesi nedeniyle en önemli dönemidir.Ayrıca IQ her şey demek değildir. Zeka hayatın belli bir zaman diliminde bize fayda sağlıyor. Binlerce araştırmada görülüyor ki, duygusal zekası fazla olan çocuklar IQ'su yüksek çocuklardan daha başarılı oluyorlar. O nedenle çocuklarınıza başarısızlıklarında asla hakaret etmeyin. Onun duygusal zekasını tetikleyen davranışlar içinde olun” ifadelerini kullandı.

Dersin sonunda Mehmet Baki Öztürk, KO-MEK kursiyerlerinin sorularını yanıtladı. 9. Dönem Aile Okulunun son dersi 27 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.