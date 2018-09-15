KO-MEK'te eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda personellere iş sağlığı eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yükümlülüklerinin bilinci ile eğitimlerini sürdürüyor. Bu nedenle KO-MEK çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenlendi. Belde A.Ş İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından verilen eğitimde KO-MEK personeline çalışma mevzuatı, iş yerinde yaşanabilecek yangın, patlama, elektrik gibi olası tehlikelere karşı korunma teknikleri ile iş kazalarının sebepleri ve güvenlik konuları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimi Belde A.Ş İş Güvenliği Uzmanı Selin Binay verdi. Eğitime Gebze, Körfez, İzmit ve Gölcük KO-MEK kurs merkezlerinde görev yapan usta öğretici ve personeller katıldı. Dört grup halinde gerçekleşen eğitimden beş yüz kişinin üzerinde personel yararlandı.