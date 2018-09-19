KO-MEK'te eğitmen eğitimleri devam ediyor

KO-MEK'in eğitim neferleri olan usta öğreticiler için düzenli olarak mesleki eğitimler verilmeye devam ediliyor.

Yaklaşık on beş yıldır yetişkin eğitimi konusunda kentin en önemli merkezi olan KO-MEK, eğitime verdiği öncelikli başarısını devam ettiriyor. KO-MEK, halk eğitiminin yanı sıra kendi iç dinamiklerinin eğitimine de hassasiyet gösteriyor. Bu nedenle halka eğitim veren usta öğreticiler için sürekli olarak geliştirici eğitimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda KO-MEK El Sanatları Teknolojisi grubunun dikiş makineleri aracılığıyla uygulanan branşlarında eğitim veren usta öğreticiler için eğitim düzenlendi. Usta öğreticiler eğitim sayesinde, makine konusunda yaşayacakları olası arızalar ve makinelerin kullanımı konusunda detaylı bilgi sahibi oldu.

KO-MEK'te ayrıca Kaynakçılık Branşı usta öğreticileri için eğitim gezisi düzenlendi. Branşın usta öğreticileri, kurs merkezi idarecileri ile birlikte Gedik Kaynak A.Ş. tarafından düzenlenen eğitime katıldı. Firma yetkilileri tarafından verilen eğitimde usta öğreticilere, kaynak yöntemlerinin çalışma prensipleri, kullanılacak malzeme çeşitleri ve kullanım yerleri, kaynak hataları ve benzeri diğer konularda bilgi aktarıldı.