KO-MEK’te festival heyecanı yaşanıyor

12 ilçede tüm sergilerini tamamlayan KO-MEK, Genel Sergi ve Festival hazırlıklarına başladı. Tüm halkın davetli olduğu Genel Sergi 8-10 Haziran tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde açılıyor. Vatandaşlar sergiyi saat 16. 00 ile 23.00 arası ziyaret edebilecek.

8 Haziran saat 19.00 da açılacak olan sergi açılışında ilk önce Turgay Güler vatandaşlarla bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin ardından Genel Sergi ve Festivalin protokol ve vatandaşlar ile birlikte açılışı yapılarak sergi gezilebilecek. Kur’an’ı Kerim Tilaveti ve duaların okunacağı sergide ayrıca KO-MEK Tasavvuf müziği ekibi sahne alarak eserlerini seslendirecek. 3 gün boyunca devam edecek olan festival geleneksel oyunlar ve müziklerle devam edecek.

KO-MEK kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerinin yer alacağı sergide ayrıca kursiyerler tarafından branş uygulamaları da gerçekleştirilecek. Gönülden renkler teması ile farklı renklerin oluşturduğu renk festivalinin sunulacağı sergide ziyaretçileri birçok sürpriz bekliyor.

Geride bıraktığı 14 yılda 327 farklı branşta 525 bin 141 kişiye eğitim veren KO-MEK, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 54 bin 827 kursiyere eğitim verdi. Mesleki eğitimlerden istihdam eğitimlerine, sosyal projelerden kültürel projelere kadar birçok alanda kursiyerlerin yanında olan KO-MEK, verdiği eğitimlerle bir kez daha bir Halk Üniversitesi olduğunu kanıtladı.

Vefa hareketleri ile gönüllere taht kuran KO-MEK kursiyerleri, oluşturulan birçok başarılı proje ile emeğinin zekatını vermeye devam ediyor. KO-MEK Hurması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evine misafir olan KO-MEK, gittiği ailede Türk Mutfağı Usta Öğreticilerinin hazırlamış olduğu yemeklerle birlikte iftar açmanın manevi huzurunu da yaşarken, ihtiyaç sahibi ailelere destek olunmaya çalışılıyor. KO-MEK Vefa’sı projesi ile de birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki teknik bakım ve arızaları onararak destek oluyor.

KO-MEK’te kursiyerler kendi ürettikleri birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünleri açılan ürün teşhir merkezinde satarak hem aile ekonomilerine hem de kent ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar. Ayrıca Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile iş fikri olup da kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara İŞ-KUR ve KOSGEB ile birlikte eğitim veren KO-MEK mezun olan kursiyerlerin almış olduğu desteklerle açtığı iş yerleri ile kent ekonomisine de katkı sağlıyor.

Bilişim ve teknoloji alanında eğitime açılan branşlarda bir üst kurların açılmaya başlandığı KO-MEK’te teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek alanında uzman usta öğreticiler tarafından eğitimler verilmektedir. Tamamen ücretsiz olan kurslarda kimi kursiyer yıllardır yapmak istediği hobilerini gerçekleştirirken kimi kursiyerde almış olduğu meslek ve teknik eğitimlerle hayata emin adımlarla hazırlanmanın mutluluğunu yaşıyor.