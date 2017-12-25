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25 Aralık 2017 12:36

KO-MEK’te Fiber Optik eğitimleri başladı

Milli istihdam seferberliğine destek veren KO-MEK ilk kez Fiber Optik Kursu açarak eğitimlere başladı.

KO-MEK’te Fiber Optik eğitimleri başladı

25 Aralık 2017 12:36


İkinci milli istihdam şurası sonrasında çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Hükümetimizin 2018 istihdam hedefine ulaşılmasına katkı sağlamak için yeni kurslar açmaya devam ediyor. Uzun zamandır Fiber Optik Kursu açma konusunda vatandaşlardan gelen isteği değerlendiren KO-MEK kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak alanında uzman usta öğreticilerle eğitimlere başladı. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve KO-MEK’in ortaklaşa açmış olduğu kurs sonrasında başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alarak bu alanda daha rahat iş bulma imkânı bulmuş olacaklar. Toplamda 40 saat sürecek olan eğitimlerde ilk grup 21 kişilik kursiyer ile SEKA Kaynak ve Sanat Atölyesinde eğitimlere devam ediyor.




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