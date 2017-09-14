KO-MEK’te Usta öğreticiler eğitime alındı

Meslek ve sanat eğitimlerinde her zaman daha iyisini vermeyi hedefleyen KO-MEK Bilişim Teknolojileri Meslek Alanı branşlarında eğitim veren Usta Öğreticilerini bir aylık eğitime aldı.

Bilgisayar öğretmeni Volkan Ak tarafından verilen eğitimler sonucunda Usta Öğreticilerimiz, katıldıkları ASP.NET MVC ile Web, Masaüstü ve Mobil Programlama Eğitim Programı ile kendilerini mesleklerinde geliştirerek, kursiyerlerimize ileri seviye Bilişim Teknolojileri Branşlarında eğitim vermeyi hedefliyor.

Teknolojik gelişmeler hakkında bilgi veren eğitmen Volkan Ak, artık ülkeler arasındaki en büyük savaşların siber savaşlar olduğunu ifade ederek siber saldırılar ve virüsler hakkında bilgi verdi. Gelişen teknolojiler sayesinde anroid cihazlardan kullanıcıların takip edilmelerinin mümkün olduğunu belirten Ak bu tür saldırılardan kurtulmanın teknik yollarını anlattı. KO-MEK Eğitimler sonunda bir üst kur olan, Android ile Mobil Programlama, Bilgisayar programlama Teknikleri, nesneye Dayalı Programlama -Java Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Nesneye Yönelik Programlama, Veri Tabanı, Veri Tabanı Sorgulama, WEB Programlamacı, WEB Uygulamaları Geliştirme gibi branşlarda kurslar açarak kursiyerlere eğitimler verebilecek.

Ö Yeni eğitim öğretim sezonu ile alakalı vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek. KO-MEK’ e kayıt yaptırmak isteyen 16 yaş ve üzeri vatandaşların bizzat kurs merkezlerine başvurarak ya da www.komek.org adresinden kayıt yaptırabilir. İsteyen vatandaşlar KO-MEK ile ilgil

faaliyetleri www.kocaeli.bel.trwww.komek.org internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.