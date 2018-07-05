KO-MEK’te yaz dönemi eğitimleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK), yaz dönemi eğitimleri başlıyor. Eğitimler yaz boyunca devam edecek. KO-MEK, bu dönemde 42 kurs merkezinde ve 326 branşıyla halk eğitiminin yanında olacak. Yaz dönemi kayıtları ise alınmaya devam ediliyor. Yaz döneminde vatandaşlar yine kendilerine uygun bir branşta ücretsiz eğitim alma olanağı bulacak. Gelen talep doğrultusunda yaz döneminde Kur’an-ı Kerim eğitimi de verilecek.

Öte yandan, yaz dönemine katılacak olan kursiyerler için birbirinden farklı sosyal aktiviteler düzenlenecek. Kursiyerler böylece bir yandan, yaz aylarında sevdikleri bir branşta eğitim alacak, diğer yandan da keyifli sosyal faaliyetlere katılabilecek. KO-MEK’in Kocaeliler tarafından bu denli sahiplenilmesinin en önemli sebeplerinden birini hiç kuşkusuz branş sayısının çeşitliliği oluşturuyor. KO-MEK’te bilgisayar, yabancı dil, müzik gibi klasik branşların dışında son derece farklı alanlarda ve istihdama yönelik kurslar bulunuyor.

Kurslar arasında güzellik ve saç bakım hizmetleri, giyim üretim teknolojisi, asansör sistemleri bakımı ve onarımı içeren elektrik elektronik teknolojisi, gaz altı, örtülü elektrot ve ark kaynağı ile tig kaynakçılığına yönelik metal teknoloji kursları, havuz suyu operatörlüğü, arıcılık, büro yönetimi ve sekreterlik gibi istihdama katkı sunan kurslar yer alıyor. Söz konusu branşlar, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda açılıyor.