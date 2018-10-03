Kocaeli'nin Halk Üniversitesi unvanını kazanan KO-MEK 15 yıllık tecrübe ve eğitim kalitesi ile bu yılda kursiyerlerine kapılarını açtı.

Kocaeli'nin, 15 yıllık tecrübesiyle, Halk Üniversitesi olma unvanına sahip olan KO-MEK'te yeni eğitim dönemi başladı. KO-MEK bu yıl da eğitim kalitesi ve sosyal belediyecilik anlayışı ile 42 kurs merkezinde ve 330 farklı branşta halk eğitimine hizmet vermeye devam edecek.

Hayat Boyu Eğitim anlayışının hakim olduğu eğitim kurumunda herkes kendine uygun bir branşta eğitim almanın ayrıcalığını yaşadı. Sanat kurslarına katılarak yeteneklerini keşfeden vatandaşlar, istihdam kurslarındaki eğitimler sayesinde bir meslek öğrenerek iş bulma olanağına sahip oldu. KO-MEK, 15 yılda 330 farklı branşıyla 530 bin 965 kişiye ücretsiz eğitim verdi.

KO-MEK, evlat sahibi olan kursiyerleri için önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Özellikle annelerin en büyük sorunu olan “Ben kurstayken, çocuğumu kime bırakacağım” sorunu KO-MEK'in Oyun Odaları Projesi ile ortadan kalktı. Çocukları sebebiyle KO-MEK kurslarına devam edemeyen 3-6 yaş arasında çocuğu olan anneler, fiziki durumu uygun olan kurs merkezlerinde açılan Çocuk Oyun Odaları sayesinde çocukları eğlenerek öğrenirken kendileri gönül rahatlığı ile eğitimlerine devam edebiliyor.

KO-MEK, forklift şoförlüğü, kuaförlük, dil eğitimler ve daha birçok alanda vatandaşlara eğitim verecek.