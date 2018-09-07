KO-MEK’ten İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletişim eğitimi

Kentin Halk Üniversitesi kimliğine sahip olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), eğitim konusundaki tecrübesi ve kalitesi ile kamu kurum ve kuruluşlarından ilgi görüyor. Son olarak İl Sağlık Müdürlüğü, etkili sunum teknikleri ve iletişim konusunda, KO-MEK’ten eğitim desteği aldı. KO-MEK Bilgisayar Usta Öğreticisi Aydan Yılmaz, il Sağlık Müdürlüğü yetkililerine “Etkili Sunum Teknikleri ve İletişim” konusunda eğitim verdi. İki gün süren eğitim kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine sunum sırasında dikkat edilmesi gereken diksiyon kuralları aktarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, KO-MEK’ten aldıkları eğitimin kendileri için son derece yararlı olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, KO-MEK’in eğitimde gösterdiği başarıyı yakından takip ettiklerini aktararak, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak etkili sunum teknikleri ve iletişim konusundaki eğitimin KO-MEK tarafından verilmesini istedik. KO-MEK’in bu konudaki tecrübesi ve başarısından yararlanmak bizler için önemli. Bize bu fırsatı veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere tüm KO-MEK yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.