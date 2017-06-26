KO-MEK’ten iş arayanlara fırsat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları Forklift Kursu açarak bu alandaki iş gücü açığını kapatmayı hedefliyor. KO-MEK açtığı yeni kurslarla işsiz vatandaşlara desteğini sürdürmeye devam ediyor. Kocaeli’nde en büyük işçi açığının oluştuğu sertifikalı yük taşıma elamanı açığını kapatmak isteyen KO-MEK işsiz vatandaşlara yönelik açtığı bu kursla onlara umut olmayı hedefliyor.

Alanında uzman eğitmenler öncülüğünde düzenlenen programla verilen eğitimlerle hem kalifiye eleman yetiştirmek hem de bu alanda meydana gelen iş kazalarını önleyerek daha verimli çalışma ortamı sağlamak amaçlanıyor. Gebze’de 30 kursiyer ile başlayan eğitimlerde ilk etapta üç gün boyunca teorik dersler verildi. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi içerisinde hazırlanan eğitim parkurunda pratik yapan kursiyerler sürüş teknikleri hakkında eğitmenlerden ders almaya başladı. 36 saat devam edecek olan eğitimler sonucunda kursiyerler Forklift ehliyetini alarak bu alanda daha kolay iş bulma imkanları olacak.

Yapılan eğitimlerde kursiyerler, hazırlanan parkurda bol bol pratik yapma imkanı buluyor. İş makinası uzmanları yaptığı açıklamada verilen eğitimleri kursiyerlerin çok rahat anlayabildiğini ifade ederek bu eğitimler sonrasında ehliyetini alan kursiyerlerin daha kolay iş bularak istihdama atılacaklarını belirtiyor. Büyük dikkatle eğitimleri takip eden kursiyerler ise verilen eğitimlerden gayet memnun olduklarını ifade ettiler.

Yeni kurs için başvuruların devam ettiği Forklift branşında başvurular, Dilovası Kaynak Atölyesi ve Gebze Osman Hamdibey kurs merkezlerine yapılacak. Kocaeli’nde çalışma hayatında yer almak isteyen ama yeterli belgesi ve eğitimi olmadığı için çalışamayan işsiz vatandaşlara yönelik açılacak olan kurslarda eğitimler alanında uzman öğreticiler tarafından verilecek.